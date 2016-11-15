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  • 光电耦合器
    光电耦合器

    光电耦合器 亿光

    应用：电源 热门型号：EL817、EL816、EL357N-G ...
  • 红外线接收头
    红外线接收头

    红外线接收头 亿光

    应用：机顶盒 热门型号：IRM56384、IRM3638、IRM3636...
  • 对射式光电开关,反射式光电开关,槽型光电开关
    光电开关

    光电开关 亿光

    应用：小家电 热门型号：ITR8307、ITR9606、ITR9608...
  • 红外线发射接收管
    红外线发射接收管

    红外对管 亿光

    应用：红外设备 热门型号：IR/PT908 IR/PT928、IR333 PT333、IR204 PT204...
  • 环境光感应器件
    环境光感应器件

    环境光感应器件

    应用：环境光感应 热门型号：ALS-PDIC17-55C/TR8、ALS-PT204-6C/L177...
  • 贴片led
    贴片led

    贴片LED 亿光

    应用：仪器仪表 可选颜色：蓝光、黄光、红光、绿光、全彩
  • 插件led
    插件led

    直插LED 亿光

    应用：指示灯 可选尺寸：3MM直插、5MM直插、8MM直插、10MM直插...
  • 照明专用LED白光
    照明专用LED白光

    亿光高功率贴片

    应用：照明产品 可选封装：2835、5630、2323、3020...
立即咨询 服务热线：400-8800-932

ca88亚洲城官网专注于亿光品牌代理16年,曾多次荣获亿光华南地区销售"业绩冠军"20多种类别,成千上万种型号,绝对有一款适合您！

a、产自亿光原厂,符合RoHS检测报告。
b、建置绿色供应链,高质量产品搭配有效服务
c、严格的老化检测时长,保证产品长久稳定

产品生产后3天内即可生产完成发货,超毅发货量每天达10KK,可靠物流代发,价格公道,货物安全,保证在交货期内产品到达客户手里。

a、长期售后产品质量跟踪
b、客户回访,纠正产品及服务中存在的瑕疵。
c、免费技术咨询,对新产品或其他非本公司的产品提供专业人员为你解答
d、每种产品类别提供亿光产品专案小组跟进

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荣誉资质

亿光代理证

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超毅交货周期短,康贝科技血压计一直使用超毅红

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ca88亚洲城官网所提供的关于医疗设备上的应用技术支持很完善,对医疗设备的血压计应用很广泛,对红外线发射接收管的参数要求很严格。因此深圳康贝科技选择了ca88亚洲城官网。

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超毅亿光接收管很适合应用在监控上,安防监控接

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ca88亚洲城官网提供的亿光品牌的红外线接收管,红外线发射管,对泉威科技的监控安防产品很适合,满足到监控上面的电路参数规格要求,安防监控，我推荐使用超毅的亿光电子产品。

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3D眼镜专用接收头参数稳定,很适合广百思产品应

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深圳市广百思科技有限公司是一家专注3D眼镜、蓝牙眼镜、智能眼镜产品研发的高新技术企业,在3D市场起步的时候就开始用ca88亚洲城官网的亿光3D眼镜接收头,参数很适合3D眼镜。

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ca88亚洲城官网LED参数稳定,是我们15年长期合作的基础

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通达电气于2001年与ca88亚洲城官网成立合作伙伴关系，合作长达15年之久，ca88亚洲城官网所供应的亿光LED电子产品得到其认可，高质量交期短价格优是通达电气与ca88亚洲城官网长期合作的桥梁。

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超毅简介

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    广州市ca88亚洲城官网有限公司成立于2002年,开发与生产灯饰及照明电子产品,代理销售全系列EVERLIGHT光电产品,依借行销的地缘优势,搭配EVERLIGHT的FAE及工程技术支援,有效服务客户；

    公司总部位于广州番禺市桥科技大厦,总部成员共70人,其分部有哈尔滨办事处、宁波办事处、浙江办事处、深圳办事处分别服务该区客户并提供技术支持。 

    代理销售全系列EVERLIGHT光电(LED)产品： 

   不可见光部分:红外线发射管、红外线接收管、红外线遥控接收头、光连接器、红外线传送接收模组、光电耦合器、光遮断器、贴片型发光管/发射管/接收管；

    可见光部分:全彩发光管、超高亮发光管、高功率1W/3W/5W/10W各色发光管、交通灯与各类看板专用发光管、数码管、以及光学鼠标套件； 

    我研发与生产灯饰及照明电子产品,拥有自己的LED封装厂。且产品获得国际ISO9001、QS9000、lSO14000的品质认证！

ca88亚洲城官网团队

荣誉资质与认证证书

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  • 认证证书
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  • 2014年ca88亚洲城官网荣获亿光电子代理商突出贡献奖
  • 诚信售货单元——ca88亚洲城官网
  • 2013年亿光中国区经销商前八强,ca88亚洲城官网亿光代理
  • 2012年超毅荣获全国第五,华南区第一佳绩
  • 2011年亿光华南区经销商销售业绩第一名
  • 中国亿光电子供应商——ca88亚洲城官网
  • ca88亚洲城官网台灯3C认证资质,超毅研发部最新照明护
  • 亿光2015年代理证,ca88亚洲城官网荣获亿光代理商,亿光
  • 亿光VDE测试报告_亿光电子供应商ca88亚洲城官网
  • 亿光光耦SGS测试报告,亿光光耦供应商ca88亚洲城官网
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