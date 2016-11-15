广州市ca88亚洲城官网有限公司成立于2002年,开发与生产灯饰及照明电子产品,代理销售全系列EVERLIGHT光电产品,依借行销的地缘优势,搭配EVERLIGHT的FAE及工程技术支援,有效服务客户；

公司总部位于广州番禺市桥科技大厦,总部成员共70人,其分部有哈尔滨办事处、宁波办事处、浙江办事处、深圳办事处分别服务该区客户并提供技术支持。

代理销售全系列EVERLIGHT光电(LED)产品：

不可见光部分:红外线发射管、红外线接收管、红外线遥控接收头、光连接器、红外线传送接收模组、光电耦合器、光遮断器、贴片型发光管/发射管/接收管；

可见光部分:全彩发光管、超高亮发光管、高功率1W/3W/5W/10W各色发光管、交通灯与各类看板专用发光管、数码管、以及光学鼠标套件；

我研发与生产灯饰及照明电子产品,拥有自己的LED封装厂。且产品获得国际ISO9001、QS9000、lSO14000的品质认证！