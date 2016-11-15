客户见证
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超毅交货周期短,康贝科技血压计一直使用超毅红
ca88亚洲城官网所提供的关于医疗设备上的应用技术支持很完善,对医疗设备的血压计应用很广泛,对红外线发射接收管的参数要求很严格。因此深圳康贝科技选择了ca88亚洲城官网。[更多详情]
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超毅亿光接收管很适合应用在监控上,安防监控接
ca88亚洲城官网提供的亿光品牌的红外线接收管,红外线发射管,对泉威科技的监控安防产品很适合,满足到监控上面的电路参数规格要求,安防监控，我推荐使用超毅的亿光电子产品。[更多详情]
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3D眼镜专用接收头参数稳定,很适合广百思产品应
深圳市广百思科技有限公司是一家专注3D眼镜、蓝牙眼镜、智能眼镜产品研发的高新技术企业,在3D市场起步的时候就开始用ca88亚洲城官网的亿光3D眼镜接收头,参数很适合3D眼镜。[更多详情]
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ca88亚洲城官网LED参数稳定,是我们15年长期合作的基础
通达电气于2001年与ca88亚洲城官网成立合作伙伴关系，合作长达15年之久，ca88亚洲城官网所供应的亿光LED电子产品得到其认可，高质量交期短价格优是通达电气与ca88亚洲城官网长期合作的桥梁。[更多详情]